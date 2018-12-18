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СМИ нашли «подтверждение» развода Собчак 

Рамблер 45 минут назад
Журналистка Ксения Собчак, пытавшаяся стать президентом России, разводится с мужем и будет жить с любовником, сообщает «Беспощадный пиарщик».
«Во время утренней шавасаны в "Белом саду" услышали», — объяснили авторы телеграм-канала.
Шавасана — поза йоги, «Белый сад» — московская сеть центров красоты и здоровья, муж Собчак — актер Максим Виторган, а любовник, как сообщает «БП», — театральный режиссер Константин Богомолов.
Кроме того, издание "Дни.ру" отмечает, что косвенным подтверждением развода может случить и то, что Собчак перестала носить обручальное кольцо. По словам журналистов, раньше Ксения при любых обстоятельствах не расставалась с одним из главных атрибутов замужества. А в инстаграмме блондинки за последний месяц можно найти немало фото без кольца.
Во второй половине ноября другой телеграм-канал, «Двойная сплошная», сообщил о любовной связи Собчак с Богомоловым. По данным канала, именно ради журналистки режиссер летом развелся с актрисой Дарьей Мороз.
Ксения Собчак и Максим Виторган женаты с 2013 года. В 2016-м у них родился сын Платон.
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