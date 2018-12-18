Кроме того, издание "Дни.ру" отмечает, что косвенным подтверждением развода может случить и то, что Собчак перестала носить обручальное кольцо. По словам журналистов, раньше Ксения при любых обстоятельствах не расставалась с одним из главных атрибутов замужества. А в инстаграмме блондинки за последний месяц можно найти немало фото без кольца.