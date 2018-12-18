Киркоров пожаловался Галкину, что его наряд не оценили

Король поп-эстрады выложил видео из резиденции юмориста.

Король отечественной поп-эстрады Филипп Киркоров добавил себе в аккаунт в Instagram видео, которое опубликовал накануне юморист Максим Галкин . На видео Киркоров в короне и мехах жалуется, что его внешний вид не оценили во время премьеры фильма «Елки».

«В этом доме меня всегда поймут», — написал под репостом Киркоров. На видео он говорит о том, что в доме Галкина он смотрится уместно, и ни и у кого не вызывают вопросов его брендовые вещи, которые Галкин называет «фирмой».

В качестве демонстрации Киркоров позирует с короной у балкона в доме в псевдоготическом стиле. Поклонники в комментариях пришли в восторг от видео, и написали, что Киркоров король, и глупы те люди, кто этого не понимает. «Вы настоящий король и шикарно выглядишь», «Красавец, царь!», — написали в комментариях поклонники.