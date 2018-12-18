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Киркоров пожаловался Галкину, что его наряд не оценили 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Король поп-эстрады выложил видео из резиденции юмориста.
Король отечественной поп-эстрады Филипп Киркоров добавил себе в аккаунт в Instagram видео, которое опубликовал накануне юморист Максим Галкин. На видео Киркоров в короне и мехах жалуется, что его внешний вид не оценили во время премьеры фильма «Елки».
«В этом доме меня всегда поймут», — написал под репостом Киркоров. На видео он говорит о том, что в доме Галкина он смотрится уместно, и ни и у кого не вызывают вопросов его брендовые вещи, которые Галкин называет «фирмой».
В качестве демонстрации Киркоров позирует с короной у балкона в доме в псевдоготическом стиле. Поклонники в комментариях пришли в восторг от видео, и написали, что Киркоров король, и глупы те люди, кто этого не понимает. «Вы настоящий король и шикарно выглядишь», «Красавец, царь!», — написали в комментариях поклонники.
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