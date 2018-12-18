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Сестра Фриске сделала пластику 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья рассказала в Instagram, что ей с детства не нравился низ ее живота, поэтому она решилась на «небольшую коррекцию».
По словам Натальи Фриске, даже когда она была очень худой, низ живота «не давал ей покоя». Она постоянно носила одежду на размер больше, чтобы скрыть эту зону.
Несмотря на все усилия Фриске, живот не уходил, поэтому она задумалась о «серьезной пластике».
Женщина по совету друга обратилась к врачу, и тот рассказал ей, что липосакция — это всего лишь небольшая коррекция фигуры, которая не сделает человека «идеальным».
«Если ты будешь продолжать жрать булочки и не заниматься спортом — все быстро вернётся!» — подчеркнула она.
К моменту обращения к врачу Фриске уже похудела на восемь килограммов. По ее словам, на следующий день после операции она вернулась домой и прекрасно себя чувствовала.
Свой пост Наталья Фриске сопроводила фотографиями «до» и «после». Женщина обсудила операцию с подписчиками и рассказала, что раньше у нее была «куча комплексов», но теперь она перестала стесняться.
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