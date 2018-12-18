Станислав Садальский показал фотографию Тото Кутуньо в инвалидной коляске

Знаменитого итальянского певца и композитора измучили болезни.

«Уже сутки прошли, все думаю… Как же тяжело было смотреть, когда потрясающий композитор Тото Кутуньо с большим трудом, прошёл два шага, сел на инвалидную коляску», — заметил Садальский.

«Возраст! Обожаю его песни, написанные для Джо Дассена!» «Сколько позитива и тепла от концертов Тото! Такие добрые воспоминания из юности. Большая ему благодарность за прекрасные несравненные песни, за оригинальный голос, за красоту», «Да, про рак предстательной железы уже давно говорили, но раз еще дает концерты, то не так все и плохо. Был бы совсем плох, закрылся бы в частной клинике», — заметили в комментариях поклонники Станислава Садальского.