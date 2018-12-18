Знаменитого итальянского певца и композитора измучили болезни.
Известный актер Станислав Садальский посетил Париж, где у него состоялась встреча с легендарным итальянским певцом и композитором, победителем конкурса «Евровидение» 1990 года в Загребе Тото Кутуньо. Сейчас в жизни 75-летнего итальянца непростые времена. Он сильно болеет. Однако старается выглядеть жизнерадостно и не сдаваться. Кутуньо долгие годы сотрудничал со знаменитыми певцами, среди которых Адриано Челентано и Джо Дассен.
«Уже сутки прошли, все думаю… Как же тяжело было смотреть, когда потрясающий композитор Тото Кутуньо с большим трудом, прошёл два шага, сел на инвалидную коляску», — заметил Садальский.
«Возраст! Обожаю его песни, написанные для Джо Дассена!» «Сколько позитива и тепла от концертов Тото! Такие добрые воспоминания из юности. Большая ему благодарность за прекрасные несравненные песни, за оригинальный голос, за красоту», «Да, про рак предстательной железы уже давно говорили, но раз еще дает концерты, то не так все и плохо. Был бы совсем плох, закрылся бы в частной клинике», — заметили в комментариях поклонники Станислава Садальского.