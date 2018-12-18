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Подписчики раскритиковали Бузову в трусах 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Телеведущая, певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео, на котором она кружится в трусах и свитере на фоне новогодней елки. Подписчики певицы заявили, что им надоели ее фото в нижнем белье.
В подписи к фото Бузова призвала пользователей одеваться теплее, так как «на улице дубак».
«Как достали ее трусы!» — написала @almira1153 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Почему ты всегда ходишь в трусах. Что показать больше их некому или негде!» — поинтересовалась @viktoria_richi_.
«Это просто ужас, дети смотрят! В трусах вездее, тогда уже лучше вообще их не одевать», — добавила @kveronika. s.
«Одеваемся теплее, а сама в трусах)» — отметил @nogti_grodno_.
Многие подписчики поддержали певицу, похвалили ее фигуру и назвали ее «супер секси». По их мнению, негативные комментарии вызваны завистью.
«Как обычно, весь хейт по поводу фигуры и внешнего вида льется от женщин, далёких от такой формы», — отметила @tixoe_mope.
«Оля красотка! Это ж образ Лолиты из клипа Алсу.) Хейтеры просто завидуют!;)» — написала @mdechtyar.
«Оль, как ты всё это терпишь? Весь этот понос! Какие же люди злые и завистливые! Оля ты умничка и красотка, продолжай в том же духе!» — заявила @aigul.kopylova.
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