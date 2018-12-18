«Удивительной души идиот»: Лена Миро раскритиковала Эдгарда Запашного

Популярная блогерша считает, что дрессировщик поступил неправильно, когда побежал жаловаться президенту на Cirque du Solei.

Известная блогерша Лена Миро в пух и прах разнесла дрессировщика Эдгарда Запашного. Не так давно он пожаловался президенту России Владимиру Путину на Cirque du Solei. По словам Запашного, непатриотично звать акробатов и артистов из-за рубежа, когда у нас хватает своих талантов.

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Миро отметила на своей страничке в ЖЖ, что ей хотелось бы узнать смартфоном какой марки пользуется Запашный. Также интересно, какие часы он носит и каких дизайнеров одежды предпочитает. Миро считает Запашного откровенным лицемером. Она напомнила, что Запашный не так давно находился в Германии и публиковал оттуда снимки, где его лечат на немецком оборудовании. Она интересуется, почему Запашный забыл про санкции.

Также она посоветовала дрессировщику платить зарплаты вовремя своим сотрудникам, хотя бы в рублях раз он не может это делать в евро. В конце своего поста она назвала Запашного удивительной души идиотом и быдлом, которое пробилось наверх.