В США двое мужчин ограбили дом Квентина Тарантино, сообщают СМИ

Сообщается, что Тарантино находился дома, когда услышал два мужских голоса. По данным источников, грабители вошли в дом через окно поздней ночью. При том отмечается, что, увидев неизвестных, Тарантино "оказал им сопротивление", однако это не исправило положения, так как злоумышленникам все же удалось сбежать.

По данным портала, грабители вынесли из дома режиссера ювелирные украшения и другую собственность. Сейчас полиция города проверяет камеры наблюдения рядом с местом жительства Тарантино, записи с которых могут помочь установить личности преступников.