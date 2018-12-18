Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США двое мужчин ограбили дом Квентина Тарантино, сообщают СМИ 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Двое мужчин ограбили дом известного голливудского режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что Тарантино находился дома, когда услышал два мужских голоса. По данным источников, грабители вошли в дом через окно поздней ночью. При том отмечается, что, увидев неизвестных, Тарантино "оказал им сопротивление", однако это не исправило положения, так как злоумышленникам все же удалось сбежать.
По данным портала, грабители вынесли из дома режиссера ювелирные украшения и другую собственность. Сейчас полиция города проверяет камеры наблюдения рядом с местом жительства Тарантино, записи с которых могут помочь установить личности преступников.
Последние новости
Выяснилось, для чего сотрудники СБУ находились на кораблях Украины США: ну почему Россия не принимает нас всерьез? Глава украинского "Минсдоха" пошла в бой на Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запашный готов к диалогу с Гуцериевым269
Раскрыта цель наступления Украины на Донбасс104
«Ситуация ниппель»118
В ГА ООН приняли резолюцию против России465
Провокация в Черном море: Украина заметает следы32
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
04:12
Выживут ли «Соединенные штаты Европы»
Европа В мире
00:21
США озвучили планы на Черное море
В мире Армия
00:58
Лавров допустил передачу Курил Японии
Политика
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
01:11
Киселев ответил на «вонючую мразь» Венедиктова
Общество
00:41
США начнут новые поставки оружия Украине
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение