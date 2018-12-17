Запашный прокомментировал слова Гуцериева о намерении подать на него в суд

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил, что о намерении бизнесмена Михаила Гуцериева построить стационарную площадку для канадского цирка Cirque du Soleil уже несколько лет пишут многие СМИ. Так он прокомментировал РИА Новости намерение Гуцериева подать на него в суд за клевету.

Ранее Запашный на заседании президентского совета по культуре и искусству заявил, что "Гуцериев анонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка цирка Cirque du Soleil", и посетовал, что вместо этого деньги можно было вложить в развитие российского цирка. Президент Владимир Путин согласился, что "распахивать ворота так уж не стоит". Группа "Сафмар" Гуцериева заявила, что ее отношения с канадским цирком не выходят за рамки арендных. В интервью радио "Коммерсантъ FM" Гуцериев сказал, что намерен подать на Запашного в суд за клевету.

"Если господин Гуцериев был правильно понят прессой, то я предлагаю ему сразу подавать коллективный иск на многие издания, которые на протяжении восьми лет, с 2010 года — я поднял сейчас архив — анонсируют строительство для цирка Cirque du Soleil постоянной цирковой площадки, и это станет первым стационарным зданием на территории Европы. Если он видит в моих словах клевету, то он просто обязан разобраться со всеми ведущими изданиями", — сказал Запашный.

Он также сказал, что не исключает сдачу здания в аренду под другие мероприятия, поскольку сомневается, что Cirque du Soleil сможет привлекать зрителей в России круглогодично.