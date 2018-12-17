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Позорное невежество Малахова возмутило народ 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Кадр youtube.com
Андрей Малахов в последнее время часто подвергается критике. Раньше общественность распекала телеведущего за неэтичность и скандальность его программ, а сейчас за грубые речевые ошибки.
По словам учителя русского языка Татьяны Гартман, в выпуске "Тайная жизнь многоженца: три жены и 13 детей под одной крышей" ток-шоу "Прямой эфир" Малахов попал впросак.
Телеведущий двадцать раз неправильно произнес слово "многоженец". Татьяна отмечает, что Андрей упорно произносил "МногожЁнец", когда правильно говорить "МногожЕнец".
"Так было всегда. Норма для этого слова не меняется. Никаких других вариантов произношения не допускается", — рассказала Гартман на YouTube-канале "Училка vs ТВ".
Также Татьяна сообщила, что не только ведущий и гости студии неправильно произносили это слово. Ошибка фигурировала в титрах. Интернет-пользователи возмущенно отметили в комментариях, что это "позор" и "невежество".
Отметим, что Малахова критикуют не только за неправильную речь. Шоумена буквально затравили зрители. В Сети сотни людей просят депутатов Государственной думы законодательно запретить телеведущему обсуждать темы, порочащие известных людей, в эфире. Обывателей поддерживают и некоторые знаменитости. К примеру, актриса Мария Шукшина, сына которой знатно "прополоскали" на "Прямом эфире" пошла на Андрея войной. Артистка создала целую информационную кампанию против Малахова и его шоу.
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