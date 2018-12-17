Позорное невежество Малахова возмутило народ

Андрей Малахов в последнее время часто подвергается критике. Раньше общественность распекала телеведущего за неэтичность и скандальность его программ, а сейчас за грубые речевые ошибки.

По словам учителя русского языка Татьяны Гартман, в выпуске "Тайная жизнь многоженца: три жены и 13 детей под одной крышей" ток-шоу "Прямой эфир" Малахов попал впросак.

Телеведущий двадцать раз неправильно произнес слово "многоженец". Татьяна отмечает, что Андрей упорно произносил "МногожЁнец", когда правильно говорить "МногожЕнец".

"Так было всегда. Норма для этого слова не меняется. Никаких других вариантов произношения не допускается", — рассказала Гартман на YouTube-канале "Училка vs ТВ".

Также Татьяна сообщила, что не только ведущий и гости студии неправильно произносили это слово. Ошибка фигурировала в титрах. Интернет-пользователи возмущенно отметили в комментариях, что это "позор" и "невежество".