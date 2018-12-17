Бик после смерти Марьянова угодила в преисподнюю

Вдова актера Дмитрия Марьянова попросила благословения у друзей и знакомых. Девушка отметила, что "идет в бой".

За последний год Ксении пришлось многое вынести. После смерти супруга Бик в одиночку воспитывает подрастающую дочь и отбивается от назойливой прессы.

По словам вдовы знаменитости, после гибели Марьянова на нее обрушился поток клеветы и грязи. Теперь ее окружают "ложь, травля, продажность, безжалостность, зависть, ненависть, не знающая границ, предательство". Ксения понимала, что любое ее заявление или поступок будут восприняты неправильно, поэтому у нее есть только один выход — молчать.

Однако сегодня, 17 декабря, терпение Бик лопнуло. На собственной странице в Facebook она оставила очень эмоциональное послание.

"⚔️Я иду в бой, ребята. За доченьку. За семью. За себя. За Димку. За папу. За маму. За бабулю. Благословите, кто может. Если не поймете-пойму и приму. Ибо дальше эта Преисподняя не может продолжаться. С нами ПРАВДА-значит с нами Вселенная. Такой Силы я давно не чувствовала. Знаю, "этим всем" будет мало места. Но когда-то это НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)" — написала вдова артиста.

Ниже девушка добавила постскриптум. Ксения отметила, что сейчас ей страшно так, как никогда не было ранее, поэтому она дрожит, как осиновый лист. Дочь Анфиса как может помогает родительнице: "отпаивает чаем с ромашкой и корвалолом".

"Дышим…дышим глубоко. Я-делаю-все-правильно. Пришло время. Фух", — написала любимая женщина Дмитрия Марьянова.

"Ксения, Вы собрались на какую то передачу? Ничего не пойму", "Бог в помощь, Ксенюшка! Благословения, мудрости и сил вам, девочки!", "Правда на вашей стороне и вы победите. А чувство собственного достоинства и поддержка родных и друзей поможет вам. И вы отстоите свою правду, свою любовь, своего любимого. И Благослови Боже вас в вашем решении!", "Верю в доброе! Все должно получиться! Держу за вас кулачки!" — проявили участие друзья Ксении.

В комментариях девушка отметила, что действия, которые она собирается предпринять, могут навлечь на нее гнев не только злопыхателей, но и сторонников. Этой публикацией она пытается заранее оправдаться и предвосхитить возможное осуждение.