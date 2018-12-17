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Певица Валерия предложила устроить «год матерного детокса» 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Певица Валерия вступила в дискуссию касательно публичного употребления мата и негативно высказалась на этот счет, предложив устроить "год матерного детокса".
"Я не ханжа, но мне искренне не хочется, чтобы наши дети росли, впитывая такие "ценности", а семье порой сложно противостоять такому "культурному натиску". А что, если бы каждый начал с себя: запретил бы себе использовать эту мерзость в интернет-переписках?… А потом, глядишь, и до следующего этапа можно дойти — вербального очищения. Можно пойти дальше: бросить самому себе вызов — устроить год матерного детокса", — пишет Валерия на странице в Instagram.
Ранее муж Валерии и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил устроить народное голосование об увеличении штрафа за использование нецензурных выражений во время публичных выступлений и нелицеприятно высказался о поклонниках творчества лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, которые на концертах громко скандируют нецензурные выражения.
Тема настолько взбудоражила российскую общественность, что продюсер Игорь Матвиенко предложил сделать одинаковыми правила использования нецензурной лексики в СМИ и на интернет-ресурсах на заседании президентского совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин также высказал свое мнение в ответ на предложения Матвиенко, посчитав, что "нужно сделать так, чтобы всем было смешно и не хотелось" материться.
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