Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»

Экс-редактор «Битвы экстрасенсов» назвал стоимость выхода в финал

Бывший редактор шоу «Битва экстрасенсов» рассказал, что придумывал участникам красивые биографии и подсказывал правильные ответы за деньги.

«На шоу берут людей из телевизора, тех, кто уже умеет работать с микрофоном, голосом, мимикой. Сегодня все поставлено на поток, проект раскручен. А когда я начинал в нем работать, приходилось искать участников самому. Я проводил кастинги, помогал придумать легенду», — рассказал экс-редактор передачи Олег Лоскутов в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, биография всех экстрасенсов является выдумкой, у большинства — по две-три клинических смерти, во время которых якобы и открылись их экстрасенсорные способности.

Лоскутов также заявил, что экстрасенсам во время заданий дают подсказки, иначе «шоу будет провальным — никто ничего не сможет угадать». Он рассказал, как помогал победительнице одного из сезонов Наталье Воротниковой, заранее «сливая» всю информацию по заданию.

«Сливая информацию, я ставил условие: пользоваться ею надо дозированно, говорить завуалированно, а не в лоб. Например, когда угадывали, кто за ширмой (а там был двойник Аллы Пугачевой), надо было отвечать, что это «творческий человек, со сложной судьбой, огненные волосы», но не называть Пугачеву», — рассказал Лоскутов.

По его словам, за слив информации платили «магические центры», которые приводили на программу своих экстрасенсов. За успешно пройденное специалистом испытание он получал 30-40 тысяч рублей, за выход в финал кураторы экстрасенса платили 300 тысяч рублей. Лоскутов подчеркнул, что со временем расценки повысились.

«Сейчас, скорее всего, ценники еще выше. А тогда выходило, что 600 — 700 тысяч рублей центр тратил на то, чтобы его экстрасенс вышел в финал. Это не очень большая сумма, ведь за один прием экстрасенс-финалист отбивал 170 тысяч рублей», — сказал экс-редактор шоу.

В конце ноября бывший участник «Битвы экстрасенсов» анонимно рассказал, что стоимость выхода в финал в четвертом сезоне составляла 450 тысяч рублей.