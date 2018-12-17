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Меган Маркл разозлила свекровь 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Выход американской невестки на сцену в откровенном платье вызвал негативную реакцию герцогини Корнуольской
Голливудская актриса Меган Маркл, которая вот-вот родит продолжателя королевской династии от английского принца Гарри, все больше разрушает традиции доброго старого монаршего семейства. Ее выход на вручение наград British Fashion Awards 2018-го года в черном платье с открытым плечом французского модного дома Givenchy, как сообщает пресса, возмутил свекровь. Супруга принца Чарльза Камилла Корнуольская (по бывшему мужу Паркер-Боулз), по информации «Daily Mail», признала наряд невестки, ее выставленный напоказ живот и черный маникюр неподобающим для принцессы.
Известно, что королевская семья придерживается умеренного дресс-кода, избегая провокационных и кричащих деталей в одежде, выбирая пастельные и классические тона, создавая образ благопристойного, образцового семейства. Этого требует десятилетиями выработанный этикет, хотя и провоцирует упреки критиков этого стиля за консерватизм и отказ следовать капризам моды.
Пока Меган Маркл блистала на сцене с оголенными плечами, сама Камилла в эти же дни позировала с осликами перед концертом в поддержку благотворительной организации по защите животных. Источник при дворе сообщил, что поведение невестки, похоже, стало «последней каплей» в разгорающейся семейной распре, о которой и так уже много пишет пресса. Кстати, саму Камиллу, в свое время, тоже нелегко приняли в состав королевской семьи. Решение принца Чарльза взять в жены «разведенку» Елизавета II когда-то тоже не одобрила.
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