Меган Маркл разозлила свекровь

Выход американской невестки на сцену в откровенном платье вызвал негативную реакцию герцогини Корнуольской

Голливудская актриса Меган Маркл, которая вот-вот родит продолжателя королевской династии от английского принца Гарри , все больше разрушает традиции доброго старого монаршего семейства. Ее выход на вручение наград British Fashion Awards 2018-го года в черном платье с открытым плечом французского модного дома Givenchy, как сообщает пресса, возмутил свекровь. Супруга принца Чарльза Камилла Корнуольская (по бывшему мужу Паркер-Боулз), по информации «Daily Mail», признала наряд невестки, ее выставленный напоказ живот и черный маникюр неподобающим для принцессы.

Известно, что королевская семья придерживается умеренного дресс-кода, избегая провокационных и кричащих деталей в одежде, выбирая пастельные и классические тона, создавая образ благопристойного, образцового семейства. Этого требует десятилетиями выработанный этикет, хотя и провоцирует упреки критиков этого стиля за консерватизм и отказ следовать капризам моды.