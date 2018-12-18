В Сети восхитились милым фото Алики Смеховой с 18-летним сыном

Многие подписчики хотели бы увидеть Артема в кино.

Актриса, певица, телеведущая Алика Смехова опубликовала фото со старшим сыном. 18-летний Артем сопровождал звездную маму на премьерном показе новогоднего фильма « Ёлки , последние». Актриса нечасто выходит в свет со старшим сыном. Юноша учится в вузе, и свободного времени у Артема остается немного.

Я стараюсь справедливо распределять своё внимание сыновьям👻Макара водила на кинопремьеры, теперь со старшим🕺разница в 7 лет между сыновьями сейчас ощущается-один уже студент второго курса, а другой — ещё все-таки малой💖ещё немножко и сравняются, а пока Ёлки у каждого свои😜

— поделилась актриса.

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Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)

18 Дек 2018 в 12:15 PST «В кино его, в кино, классный типаж», «Мамин сын❤️», «Какие классные вы 💝, сынок такой взрослый, прям жених стал😍», «Вот это да! Какой уже взрослый и рослый! Красавец-парень!», «Моё восхищение! Очень красивые!👏», «Какой у Вас богатырь вырос!» — восторженно комментируют поклонники в Instagram.

Кстати, на публикацию отреагировала известная актриса Ольга Кабо . Артистка — крестная мама Артема.

Красавцы!

— отметила Ольга Кабо.

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Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga)

15 Май 2017 в 10:23 PDT К слову, на днях Алика Смехова вместе с младшим сыном Макаром и крестником Витей была на премьерном показе мультфильма «Три богатыря и Наследница престола». Актриса Ольга Кабо смогла спокойно выступать в Санкт-Петербурге, зная, что ее ребенок в надежных руках. Алика Смехова — крестная мама Виктора.

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Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)

16 Дек 2018 в 7:57 PST А недавно актриса решила показать поклонникам, как у нее проходил семейный ужин. Артистка очень рада, когда за столом собираются ее сыновья. А поскольку 18-летний Артем живет отдельно от звездной мамы, то для Алики Смеховой такие моменты особенно ценны. Актриса поделилась теплой семейной фотографией в личном блоге.

Что может быть важнее, чем вечер, проведенный в кругу семьи?😍В такие мгновения, за красиво сервированным столом, рассказываются самые добрые, душевные истории, и именно таким нам хочется запомнить время, проведенное с нашими любимыми и родными,

— призналась Алика Смехова.

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Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)

13 Дек 2018 в 12:54 PST «Поскольку мой старший сын второй год живёт отдельно, и потому редко к нам наведывается, 😌 я всегда стараюсь, чтобы к его приезду ужин получился вкусным и питательным🤗», — поделилась звездная мама.

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Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)

27 Окт 2018 в 8:11 PDT Кстати, 15 ноября у младшего сына Алики Смеховой был день рождения. Макару исполнилось 11 лет. Звездная мама посвятила сыну веселый и в то же время трогательный пост в личном блоге.

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Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)

14 Ноя 2018 в 11:03 PST Макару 11 лет сегодня❤️❤️❤️милый мой, веселый мальчик, желаю тебе пронести по жизни этот врожденный позитив и желание вызывать улыбку, а не слезы😊Мы же Смеховы — смех и радость мы приносим людям, с днем рождения, любимый мой сыночек🎂🎂🎂расти большой, не будь лапшой✌️

— с нежностью написала Алика Смехова.

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Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)

10 Дек 2018 в 1:15 PST Напомним, что у актрисы двое детей. Своего первенца, сына Артема, звезда родила в 2000 году, отец мальчика — третий муж телеведущей бизнесмен Николай. Второй ребенок, сын Макар, родился у знаменитости в 2007 году, личность папы мальчика актриса не раскрывает (мужчина оставил ее, узнав о беременности).

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)

7 Июл 2018 в 2:17 PDT Фото: Instagram @alika_smekhova