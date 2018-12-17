Лариса Гузеева славится своим умением поддерживать хорошую физическую форму. Поклонники отмечают, что ведущая «Давай поженимся» выглядит значительно моложе своих 59 лет и вполне способна затмить красотой многих своих более молодых коллег. Недавно артистка порадовала фанатов в соцсети необычным снимком. Главная телесваха страны опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует перед камерой на морозе, стоя за засыпанной снегом сосной. Как можно заметить, фигуру телеведущей прикрывает одно лишь банное полотенце.
«Морозко-2. Настенька. Улыбайтесь! Всем радостной недели!» — подписала снимок Гузеева.
Подписчики странички искренне восхитились смелым кадром. Кто-то вспомнил известную всем фразу из легендарного советского фильма, другие же отметили, что актриса переплюнула саму Анастасию Волочкову, которая часто публикует подобные фотографии.
«Смелая какая!», «Красивые женщины всегда во всем хороши», «Тепло ли тебе, девица?», «Видимо, Настя заражает», «Лариса прекрасна без шпагата», «есть грань между пошлостью и красотой. Лариса ее не перешла. Красивое фото», — высказались комментаторы.
Ведущая, которая сохраняет с Волочковой достаточно теплые отношения, ответила на сравнение ее с «королевой шпагата». Как написала Гузеева, слава знаменитой балерины для нее «недосягаема».