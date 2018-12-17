«Морозко-2»: Лариса Гузеева вышла на снег в одном полотенце

Лариса Гузеева славится своим умением поддерживать хорошую физическую форму. Поклонники отмечают, что ведущая «Давай поженимся» выглядит значительно моложе своих 59 лет и вполне способна затмить красотой многих своих более молодых коллег. Недавно артистка порадовала фанатов в соцсети необычным снимком. Главная телесваха страны опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует перед камерой на морозе, стоя за засыпанной снегом сосной. Как можно заметить, фигуру телеведущей прикрывает одно лишь банное полотенце.

«Морозко-2. Настенька. Улыбайтесь! Всем радостной недели!» — подписала снимок Гузеева.

Подписчики странички искренне восхитились смелым кадром. Кто-то вспомнил известную всем фразу из легендарного советского фильма, другие же отметили, что актриса переплюнула саму Анастасию Волочкову , которая часто публикует подобные фотографии.

«Смелая какая!», «Красивые женщины всегда во всем хороши», «Тепло ли тебе, девица?», «Видимо, Настя заражает», «Лариса прекрасна без шпагата», «есть грань между пошлостью и красотой. Лариса ее не перешла. Красивое фото», — высказались комментаторы.

Ведущая, которая сохраняет с Волочковой достаточно теплые отношения, ответила на сравнение ее с «королевой шпагата». Как написала Гузеева, слава знаменитой балерины для нее «недосягаема».