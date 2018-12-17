Экс-подруга Тимати потеряла близкого человека

Модель, бывшая девушка Тимати Алена Шишкова потеряла близкого человека. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

«Только спустя время на смену шоку и полной потерянности приходит осознание, что никто и никогда уже не займёт в твоём сердце место родного человека», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Шишкова заявила, что ушедший человек отдал ей всю свою любовь. Модель призвала подписчиков беречь своих близких.

Свой пост она сопроводила селфи в зеркале. На фото она запечатлена во всем черном с черной повязкой на голове.

Два дня назад Шишкова опубликовала фото с сестрой. На этом снимке модель в той же одежде, что и на последней фотографии. Ее подписчики поинтересовались, почему обе сестры в черном, и предположили, что у них умерла бабушка.