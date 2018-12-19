Одряхлевшую Пугачеву выгоняют со сцены

Новость о возвращении на сцену Примадонны российской эстрады бурно обсуждают в Сети. Меломаны разделились на два лагеря. Одни возмущаются нежеланием Аллы Пугачевой уйти, наконец, на покой, другие радуются возможности снова услышать хиты в исполнении "суперлегенды".

Примадонна, определенно, выжила из ума. Такой была первая реакция большинства пользователей на новость о подготовке концерта Пугачевой. Однако вскоре к обсуждению подключились фанаты Аллы Борисовны — они восхищаются певицей, несмотря на ее возраст.

"Она совсем из ума выжила? Ну куда? 70 лет уже…голос уже не тот, энергетики нет совсем. Никак не может принять тот факт, что ее уже стали забывать?", — пишет завсегдатай форума "Дни.ру". "Капеец, ну и зачем она нам нужна?", — поддерживает его коллега. "Ну о чем и речь, ничего не меняется. Одни и те же лица, уже приелось все это. Пугачева все со сцены уже 30 уходит, все никак уйти не может, только голову морочит", — комментирует новость третий пользователь.

Посетители форума "Дни.ру" высказывают предположения, что у Примадонны проблемы с финансами — вот и решила подзаработать. Вспомнили и о заявленных ценах на билеты на юбилейный концерт. И решили, что лучше бы Пугачева сидела дома, на сцене она не нужна.

Однако фанаты Аллы Борисовны не дали своего кумира в обиду.

"Не трогайте Аллу! Это великая женщина", "Я восхищаюсь Аллой! Какая же она молодец! Вот что значит настоящая певица!", "Пугачева это супер легенда. все антикомменты написали придурки", — ответили поклонники критикам (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).

"Как не стыдно! Человек достойно желает отметить юбилей, она наша гордость, достояние! В книге Гинеса..ну почему мы так не благодарны? Дорожить надо памятью, заслугами этой женщины. Ценить, что живем в одно время с ней..не завидовать", — увещевают фанаты Пугачевой злопыхателей.

Напомним, 15 апреля Примадонна отметит свое 70-летие. Алла Пугачева опубликовала в Instagram фото афиши предстоящего сольника. На снимке запечатлены сама Примадонна и продюсер Нателла Крапивина. Сообщается, что концерт состоится в Государственном Кремлевском дворце 17 апреля в 19:00. Правда, цены на билеты поклонников шокировали: их стоимость колеблется от 10 тысяч до 150 тысяч рублей.