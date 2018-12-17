Синди Кроуфорд подает на развод

52-летняя актриса везде появляется без обручального кольца и не скрывает причин такого поведения

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер вот уже 20 лет считаются одной из самых успешных и любящих пар Голливуда . И вот еще один удар по семейным ценностям — Синди объявила, что решила подать на развод. Особенных причин звезда не называет — просто чувств больше нет, а дети выросли и стали жить самостоятельно.

«Красотка» Кроуфорд в юности была влюблена в своего партнера по фильму Ричарда Гира и вышла за него замуж по любви, но брак продержался 4 года. Гир был на пике популярности, не соглашался иметь детей, а Кроуфорд стремилась к полноценной семье. На тот момент с Рэнди Гербером они были просто друзьями. Познакомились они в 80-е, когда работали моделями на съемках нижнего белья и купальников, и мимолетный роман двух моделей после превратился в многолетнюю крепкую дружбу. Со временем Гербер бросил подиум и занялся более мужским делом — начал открывать рестораны и ночные клубы в Нью-Йорке, стал успешным бизнесменом. Но Кроуфорд не нуждалась в его деньгах. Ей нужна была семья, и предложение своему будущему мужу, расставшись с Гиром, Синди сделала сама. Они улетели на Гавайи, где прямо на пляже поклялись друг другу в вечной любви. Уже через год у пары родился первенец — сын Пресли, а через два — дочка Кайя.

«Это были первые отношения в моей жизни, которые начались с дружбы. И я всем женщинам очень рекомендую такой вариант. Страсть приходит и уходит, имеет свои взлеты и падения, но если вам по‑настоящему хорошо с человеком, то крепче основы для прекрасных отношений вы не найдете», — говорила Синди.

Теперь, похоже, дороги супругов расходятся. Поговаривают, что они уже давно живут раздельно и только на людях появляются вместе, чтобы поддержать легенду идеального брака. О своих планах на будущее Кроуфорд пока не сообщает. Но очевидно, что звезда без пары надолго не останется.