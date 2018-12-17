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Пугачева заявила о возвращении на сцену 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева проведет 17 апреля юбилейный концерт на сцене Кремлевского дворца, сообщается на официальном сайте площадки.
«Семнадцатого апреля на главной сцене страны — в Государственном Кремлёвском дворце, состоится юбилейный концерт примадонны отечественной эстрады «Алла Пугачёва. P. S.», — говорится в сообщении на сайте.
Пугачева также анонсировала концерт в своем Instagram.
«В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер», — сообщила артистка.
Напомним, актриса не раз заявляла о своем намерении уйти со сцены. В октябре 2007 года в окружении Пугачевой сообщили, что в ближайшее время певица официально объявит о прекращении гастрольной деятельности.
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