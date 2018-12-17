Пугачева заявила о возвращении на сцену

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева проведет 17 апреля юбилейный концерт на сцене Кремлевского дворца, сообщается на официальном сайте площадки.

«Семнадцатого апреля на главной сцене страны — в Государственном Кремлёвском дворце, состоится юбилейный концерт примадонны отечественной эстрады «Алла Пугачёва. P. S.», — говорится в сообщении на сайте.

Пугачева также анонсировала концерт в своем Instagram.

«В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер», — сообщила артистка.

Напомним, актриса не раз заявляла о своем намерении уйти со сцены. В октябре 2007 года в окружении Пугачевой сообщили, что в ближайшее время певица официально объявит о прекращении гастрольной деятельности.