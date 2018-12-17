Вернувшаяся Мария Максакова произвела фурор

Мария Максакова внезапно обрадовала многочисленных поклонников. Опальная оперная дива вернулась в свой Instagram, где продемонстрировала новое фото.

Мария Максакова свой аккаунт в социальной сети Instagram крайне редко. Последняя публикация там датируется июнем 2017 года. На снимках певица в черных плотных колготах и купальнике с юбочкой в тон демонстрировала эффектный шпагат, а также поразительную худобу и короткую стрижку. После того, как в марте того же года в Киеве убили ее мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова , Мария от переживаний сильно похудела.

Впрочем, сейчас именитая блондинка вернулась к прежним параметрам — она радует поклонников аппетитными формами и обворожительной улыбкой. Живущая на Украине Мария обнародовал свежее фото. На снимке Максакова запечатлена на фоне снегов и какого-то особняка. Кадре преимущественно состоит из белых и голубых тонов.

Оказывается, это фото новой обложки альбома украинских песен Марии Максаковой, который она презентовала на днях. Возвращение артистки в популярную соцсеть, да еще и в неожиданном виде, произвело фурор среди ее подписчиков.

"Просто королева", "Красотка", "Держитесь! Только женщины умеют ради любимого терпеть все", "Маша, крепись! Вы красавица, талантливая и сильная! Все будет у вас хорошо!", "Я вас уважаю", "Маша, потрясающе выглядишь!", "Богиня!", "Обожаю вас! И держу за вас кулачки! Удачи!", "Чтобы кто не говорил про Вас _ Вы Женщина с большой буквы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — рассыпались в комплиментах поклонники.

Разумеется, не обошлось и без критических отзывов, причем многие из них носили откровенно оскорбительный тон. "Продажная шкура!", "никто не знает, что будет завтра. Но опуститься до криминала, когда исчезают журналисты, а тем, кто имеет собственное мнение о Максаковой, поступают угрозы, это мерзость", "омерзительная личность…позор своим родителям…", — высказались пользователи Сети.