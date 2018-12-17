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Андреева ответила критикам 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official
Телеведущая Екатерина Андреева сходила в Большой театр, была раскритикована за мотовство и в ответ сравнила себя с Элтоном Джоном.
Накануне Андреева опубликовала в своем инстаграме совместное с подругой фото из главного театра страны.
«В Большом театре как всегда аншлаг, красота и ангельские голоса», — рассказала она подписчикам.
Те похвалили журналистку за внешний вид, однако одна из пользовательниц соцсети, отметив, что Андреева «прекрасна, слов нет», пожурила ее за хвастовство. По ее словам, для рядовых россиян посещение Большого театра слишком дорого стоит.
В ответ Андреева поинтересовалась, зачем сравнивать ее с простыми гражданами.
«У меня вот нет яхты, как у Элтона Джона, и что?» — отметила она.
Также Андреева указала пользовательнице, что билет на балкон Большого театра стоит полторы тысячи рублей, которые вполне могут заплатить те, «кто работает».
В августе подписчики раскритиковали Андрееву за «нахваливание» российских курортов в эфире программы «Время», но отдых на зарубежных. В то время телеведущая отчитывалась в инстаграме об отпуске, который проводила в испанской Каталонии, австрийской общине Фушль-ам-Зе и черногорском поселке Свети-Стефан.
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