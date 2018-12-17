Звезда «Аншлага» Николай Бандурин, потерявший в пожаре дом, встретит Новый год в съемной квартире

Известному артисту пришлось отказаться от мечты о новогоднем застолье с семьей в собственном доме. Николай Бандурин и его близкие оказались без крыши над головой в самые морозы и накануне новогодних праздников. Его загородный дом в Пушкинском районе Московской области сгорел дотла из-за замкнувшей проводки. Тревогу забила жена артиста Марина, которая вовремя проснулась и смогла спасти всех домочадцев, разбудив их. Однако супруги Бандурины и их дочь оплакивают гибель своих домашних питомцев, которые не смогли выбраться из охваченного огнем коттеджа.

Сейчас артист и его супруга Марина проходят лечение в столичной клинике, у 56-летнего Николая Юрьевича ожоги спины, пострадало восемь процентов тела. У его супруги обожжены голова и руки. Бандурин, к слову, был госпитализирован не сразу. Через несколько дней после ЧП он отправился на запланированные концерты в Казахстане. По его словам, после пожара деньги особенно нужны, и кроме него решить финансовые трудности в семье некому. Выступал, как признается, на таблетках. Вернувшись с гастролей, он все-таки лег в больницу.

Его супругу госпитализировали с серьезными ожогами рук. Его мама, дочь и внук все это время жили у соседей, накануне они подыскали временное пристанище и перебрались туда. Поклонники и коллеги артиста пытаются оказать ему материальную помощь.

Кстати, Бандурины лежат в одной палате, а по соседству с ними проходит курс лечения известный гитарист и их общий друг Виктор Зинчук . Артист получил серьезные травмы в ДТП. Оказавшись на больничной койке, они как могут поддерживают и развлекают друг друга. Как призналась Марина, они часто с супругом «ходят в гости» к гитаристу, причем тот даже жалуется, что Бандурин его смешит, а хохотать ему больно из-за поломанных ребер.

Напомним, Бандурин снимался в программах «Аншлаг» и «Кривое зеркало». Юморист является единственным в стране куплетистом, играющем на редчайшем музыкальном инструменте — концертине.