Стало известно о новой свадьбе 63-летнего Владимира Кузьмина

В СМИ упорно муссируются слухи о новой свадьбе популярного певца и музыканта Владимира Кузьмина . Говорят, ради молодой любовницы артист взялся за себя и выглядит очень хорошо.

Журналисты подстерегли Владимира Кузьмина на одном из сборных концертов с участием некогда известных отечественных и зарубежных артистов. Певец буквально сразил наповал репортеров, когда предстал перед ними подтянутым, улыбающимся, активным, в модной одежде. Рядом с Кузьминым все время была его новая спутница жизни — 27-летняя Светлана. Молодая женщина предпочитала держаться подальше от папарацци, старательно глядя в мобильный телефон.

В СМИ муссируются слухи, что артист вскоре намерен снова жениться. Сам исполнитель предпочитает не комментировать эту информацию. Зато Кузьмин готов разливаться соловьем о своей любви к музыке и литературе. По его словам, он так хорошо выглядит, потому что много двигается: ходит, причем часто наперевес с гитарой (кстати, у него более сотни этих музыкальных инструментов).

Дело в том, что Владимир Кузьмин играет только стоя. Он буквально не расстается с гитарой (а также со скрипкой и флейтой), потому что каждый день пишет по новой песне. Он полон планов и желания побыстрее их все обнародовать.

"Моя мечта сейчас, смешно говорить, мечта моя такая — чтобы это все продолжалось еще лет 40", — признался музыкант, имея в виду творчество и выступления.

Впрочем, о личном журналисты все же сумели его разговорить. Кузьмин перечислил способы ухаживания за понравившейся женщиной. "Надо писать стихи, делать комплименты и дарить подарков побольше", — компетентно сообщил прославленный рокер.