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Солнцев призвал жену извиниться перед избитой дочерью 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
Актер Гоген Солнцев рассказал в Instagram о встрече с супругой Екатериной Терешкович ради благотворительного мероприятия.
По его словам, только благотворительность «заставила» их увидеться ещё раз. В рамках акции Солнцев и Терешкович поздравили детей с наступающими праздниками.
«Я призываю [Терешкович — прим.ред.], все— таки не быть эгоисткой, и извиниться перед собственным ребёнком Полиной», — написал он.
Отношениям 37-летнего Солнцева и 63-летней Терешкович были посвящены несколько выпусков программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым». В одном из выпусков супруги устроили потасовку, Терешкович напала на свою дочь, приревновав к ней мужа. СМИ писали, что дочь женщины получила травмы лица и лишилась зуба, и Солнцев решил поддержать ее, а не жену.
Интернет-пользователи критиковали шоу Малахова из-за выпусков об этой паре. По их мнению, такие «грязные» сюжеты не подходят для федеральных каналов.
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