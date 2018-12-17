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Над Дудем поиздевались на ТНТ 

Рамблер 1 час назад
Фото: Youtube
Журналист Юрий Дудь принял участие в комедийном хейт-шоу «Прожарка» на ТНТ4. Директор канала Гавриил Гордеев (Гавр) в Instagram поблагодарил Дудя за смелость.
На «Прожарке» начинающие стендап-комики высмеивают знаменитостей: шутят про их личную жизнь, творчество, карьеру и внешний вид. В конце шоу главный герой получает возможность выступить с жестким и смешным ответным словом.
«Прожарка Юрия Дудя» выйдет 17 декабря в 23:00 на ТНТ4. В анонсе шоу отмечается, что комики посмеялись над причёской и татуировками Юрия, его рекламными роликами и вспомнили увольнение с «МАТЧ ТВ».
В ответном слове Дудь сказал комикам «спасибо»: «Кто-то же должен делать это на телевидении — носить одежду из »Ашана».
В интервью OK Дудь рассказал, что «Прожарка» — это близкий ему юмор, хотя иногда его смущают шутки про простату. Также он заверил, что «прожарщики» не перегнули палку.
«Такие проекты, как «Прожарка», возвращают мою веру в то, что у русских людей все может быть хорошо с самоиронией. В моем представлении, если у человека есть самоирония — он неуязвим», — подчеркнул журналист.
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