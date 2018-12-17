Над Дудем поиздевались на ТНТ

На «Прожарке» начинающие стендап-комики высмеивают знаменитостей: шутят про их личную жизнь, творчество, карьеру и внешний вид. В конце шоу главный герой получает возможность выступить с жестким и смешным ответным словом.

«Прожарка Юрия Дудя» выйдет 17 декабря в 23:00 на ТНТ4. В анонсе шоу отмечается, что комики посмеялись над причёской и татуировками Юрия, его рекламными роликами и вспомнили увольнение с «МАТЧ ТВ».

В ответном слове Дудь сказал комикам «спасибо»: «Кто-то же должен делать это на телевидении — носить одежду из »Ашана»

интервью OK Дудь рассказал, что «Прожарка» — это близкий ему юмор, хотя иногда его смущают шутки про простату. Также он заверил, что «прожарщики» не перегнули палку.