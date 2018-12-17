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Оксана Самойлова «избавилась» от недоброжелателей 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Instagram
Оксана Самойлова не выдержала нападок хейтеров в Инстаграм и заблокировала «диванных критиков», которые обвинили ее в неправильных методах воспитания. Она заявила, что у любителей давать советы, скорее всего, нет детей и посоветовала особо рьяным «психологам» заниматься собачками, а не соваться в чужие дела.
По словам Самойловой, между детьми в семье всегда есть соперничество, если их больше двух. Старшая Ариэла прекрасно воспитана. У младшей Леи сложный характер, но она добрая и искренняя девочка. В семье она применяет разные методы воспитания, не всегда действуя при помощи «пряников». Как правило, девочкам терпеливо все объясняют.
Подписчики поддержали модель. В больших семьях есть и ревность, и соперничество, и споры со ссорами. Но это не мешает братьям и сестрам дружить и любить друг друга. Фолловеры привели в пример пословицу, что один ребенок делает нас родителями, а два и больше — рефери.
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