Иван Дорн посмеялся над плачущим ребенком

Украинский певец Иван Дорн опубликовал в сториз своего Instagram видео , на котором он изображает истерику под звуки плача ребенка в самолете.

Сначала Дорн трясется от «рыданий», а затем начинает изображать выступление рок-музыканта, показывая рокерскую «козу». Видео разместил на своем сайте "Пятый канал".

В феврале этого года в Сети обсуждали видеозапись с криками ребенка, которого СМИ прозвали «демоническим». Видео снял один из пассажиров самолета Lufthansa, художник Шейн Таунли.

По данным Inquisitr, на протяжении восьмичасового перелета из Германии в Нью-Йорк мальчик безостановочно кричал и залезал на кресла разных пассажиров.

Мать попыталась успокоить ребенка, только когда он начал стучать по обшивке. Inquisitr отмечало, что мальчик страдает от заболевания, которое влияет на его поведение.

Этот случай комментировала российская журналистка Божена Рынска. Она советовала не брать в самолеты «невменяемо больных» детей, так как остальные пассажиры не должны страдать от их «поведенческих проблем».