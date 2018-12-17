Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иван Дорн посмеялся над плачущим ребенком 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский певец Иван Дорн опубликовал в сториз своего Instagram видео, на котором он изображает истерику под звуки плача ребенка в самолете.
Сначала Дорн трясется от «рыданий», а затем начинает изображать выступление рок-музыканта, показывая рокерскую «козу». Видео разместил на своем сайте "Пятый канал".
В феврале этого года в Сети обсуждали видеозапись с криками ребенка, которого СМИ прозвали «демоническим». Видео снял один из пассажиров самолета Lufthansa, художник Шейн Таунли.
По данным Inquisitr, на протяжении восьмичасового перелета из Германии в Нью-Йорк мальчик безостановочно кричал и залезал на кресла разных пассажиров.
Мать попыталась успокоить ребенка, только когда он начал стучать по обшивке. Inquisitr отмечало, что мальчик страдает от заболевания, которое влияет на его поведение.
Этот случай комментировала российская журналистка Божена Рынска. Она советовала не брать в самолеты «невменяемо больных» детей, так как остальные пассажиры не должны страдать от их «поведенческих проблем».
Комментарии16
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США отказались от учений в Арктике из-за России50
Ярош «объявил охоту» на священников УПЦ
Украинских чиновников уволят за родню в России295
Венедиктов оскорбил Киселева224
Единственный ракетный катер Украины лишился ракет39
Видео
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
00:48
Саакашвили призвал к походу на Тбилиси
00:40
Турция завалит США заказами на F-35
Армия Оружие
01:51
Под Донецком произошел бой
В мире
01:16
Куценко лишился ведущих ролей из-за конфликта с Первым
Шоу-бизнес
00:50
Тюрьму, где сидят Кокорин и Мамаев, закроют
Общество
00:52
Церковь расколола Украину
Украина В мире
01:13
Полицейским собакам в США выдали сапоги
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение