Победителю шоу «Замуж за Бузову» грозит штраф в 1,5 миллиона рублей за несоблюдение условий договора

Шоу «Замуж за Бузову» завершилось еще два месяца назад, но его экс-участники с завидным постоянством оказываются героями новостных лент. Особенно часто в них мелькает имя Дениса Лебедева . Шумиха вокруг мужчины поднялась после того, как выяснилось, что он ухаживал за Ольгой исключительно ради хайпа.

На днях финалист женской версии «Холостяка» сделал признание, что ему придется раскошелиться на 1,5 миллиона — именно такой штраф предусмотрен в контракте за невыполнение его условий.

Такой договор продюсеры шоу заключили со всеми участниками программы. Лебедеву предстоит выплатить вышеозначенную сумму за некорректные посты в соцсетях. Об этом рассказал сам Денис. Бизнесмен также добавил, что такие же санкции будут применены еще к двум участникам программы, однако их имена он раскрывать не стал.

Стоит отметить, что свою репутацию Лебедев испортил еще до того, как шоу подошло к концу. Оказалось, что «мужчина мечты» Бузовой оказался не таким идеальным, как начинающая певица полагала. Выяснилось, что он обратился к третьей стороне за деньгами на подарки и цветы «холостячке» и преследовал цель сделать себе имя за счет Ольги. После окончания программы Лебедев продолжает получать доход на от обрушившейся на него славы, пишет сайт Starhit.