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Куценко остался без работы из-за конфликта с Первым каналом 

Дни.ру 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Гоша Куценко подумывает об уходе из профессии. Одному из самых узнаваемых и популярных актеров России не дают главных ролей. Причина — в давнем конфликте с руководством Первого канала, считает артист.
Желание сменить сферу деятельности продиктовано малым количеством интересных амплуа, признается Гоша Куценко. По его словам, у каждого актера был такой период, когда все самое интересное предлагали ему. Но приходит время, когда достаются роли сопутствующего характера, а не главные. Так всегда происходит, когда артист достигает определенного возраста, заметил актер.
Однако в его случае не все так просто. Куценко уверен, что есть еще одна, не менее важная причина.
"У меня 10 лет конфликт с Первым каналом, поэтому меня не приглашают в их сериалы, что сказывается на востребованности в профессии. Первый канал делает действительно качественный, дорогой продукт. Когда мне исполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меня поздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован", — признался Гоша Куценко в интервью на YouTube-канале "А поговорить?". При этом актер даже не помнит, из-за чего начался конфликт.
Гоша Куценко, как и любой артист, мечтает о главных ролях и ярких перевоплощениях. Но зачастую ему приходится соглашаться на яркие амплуа с минимумом диалогов. Тем не менее, своей фильмографии Гоша не стесняется. Актер уверен, что в ней немало достойных, заслуживающих внимания страниц.
Сейчас Гоша Куценко пробует себя в качестве режиссера и продюсера. Пытается артист развить и музыкальную карьеру: Куценко со своим коллективом постоянно записывает новые композиции и гастролирует по России, пишет StarHit.
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