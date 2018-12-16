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Дети Тереховой рассказали о тяжелом состоянии актрисы 

Рамблер + ещё 9 12 часов назад
Сын и дочь известной актрисы Маргариты Тереховой Анна и Александр, рассказали в студии программы «Эксклюзив» на Первом канале о ее тяжелом положении. 10 лет назад у Тереховой диагностировали болезнь Альцгеймера.
Близкие не сразу поняли, что с ней что-то не так — актриса и до этого была рассеянной. Но забывчивость и рассеянность усугубились настолько, что это их насторожило. В последнее время состояние Тереховой ухудшилось.
По словам сына, сейчас она сама не ходит, почти не говорит и слабо реагирует на происходящее вокруг. Терехова живет в Москве, в небольшой двухкомнатной квартире, за ней ухаживает сиделка. В основном актриса лежит на специальной медицинской каталке.
Близкие постоянно навещают ее. Но средств на дорогостоящее лечение им не хватает. По словам дочери, ее мать всегда жила просто, тратила деньги на необходимое и всегда стремилась помочь друзьям.
Анна и Александр решили обратить к поклонникам ее таланта, чтобы они помогли артистке справиться с трудностями.
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