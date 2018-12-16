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Дженнифер Лоуренс заявила, что не спала с Харви Вайнштейном 

Super.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Вот уже второй год Харви Вайнштейн тратит свое состояние на судебные тяжбы с женщинами, обвинивших его в сексуальных домогательствах, а количество пострадавших только растет. Так, некая актриса подала недавно иск к экс-продюсеру, в котором утверждает, что стала его жертвой в 2013-м году, на кинофестивале «Сандэрс». В том же году, Харви якобы принудил девушку к сексу в своем офисе.
По словам потерпевшей, чтобы убедить ее, продюсер заявил: «Я переспал с Дженнифер Лоуренс и посмотри, где она; она только что получила Оскар», — имея в виду награду за лучшую женскую роль в фильме «Мой парень — псих», который продюсировал Вайнштейн.
Буквально сразу на всплывшие факты из нового иска отреагировала Дженнифер Лоуренс. Актриса утверждает, что с Харви у нее были только профессиональные отношения:
«Мое сердце разрывается от боли за всех женщин, которые стали жертвами Харви Вайнштейна… У меня никогда с ним не было ничего, кроме профессиональных отношений. Это еще один пример хищнической тактики и лжи, которую он использовал, чтобы заманить бесчисленное количество женщин».
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