Дженнифер Лоуренс заявила, что не спала с Харви Вайнштейном

Вот уже второй год Харви Вайнштейн тратит свое состояние на судебные тяжбы с женщинами, обвинивших его в сексуальных домогательствах, а количество пострадавших только растет. Так, некая актриса подала недавно иск к экс-продюсеру, в котором утверждает, что стала его жертвой в 2013-м году, на кинофестивале «Сандэрс». В том же году, Харви якобы принудил девушку к сексу в своем офисе.

По словам потерпевшей, чтобы убедить ее, продюсер заявил: «Я переспал с Дженнифер Лоуренс и посмотри, где она; она только что получила Оскар», — имея в виду награду за лучшую женскую роль в фильме «Мой парень — псих», который продюсировал Вайнштейн.

Буквально сразу на всплывшие факты из нового иска отреагировала Дженнифер Лоуренс. Актриса утверждает, что с Харви у нее были только профессиональные отношения: