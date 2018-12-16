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Вскрылась связь Романа Абрамовича и Ольги Кабо 

Дни.ру + ещё 1 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Очередной звездной гостьей ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" оказалась популярная актриса Ольга Кабо. На передаче выяснилось, каким образом привлекательная артистка связана с бизнесменом Романом Абрамовичем.
Заслуженной артистке России Ольге Кабо 50 лет. Свой возраст актриса не скрывает.
"Мне не стыдно за прожитые 50 лет", — заявила Ольга.
К тому же не секрет, что актриса выглядит гораздо моложе своих лет. При этом Кабо призналась, что не прибегала к помощи пластических хирургов. Она рассказала, что заботилась о лице с ранней юности.
Как только Ольга начала работать, а ее впервые позвали в кино, когда ей не было и 18 лет, она стала самостоятельной: родители много работали, и Кабо пришлось во все киноэкспедиции ездить одной, рассчитывать только на себя. Впрочем, в школу Ольга тоже успевала ходить. Она закончила учебное учреждение №232.
Интересно, что в этой же школе учился и Роман Абрамович, ныне известный бизнесмен. В свое время он даже помог родному заведению — обустроил компьютерный класс. А теперь там висят на доске почета фотографии Романа Абрамовича и Ольги Кабо.
Актриса является одной из самых привлекательных артисток отечественного кинематографа. Мало кто знает, что в нее был влюблен популярный телеведущий, шоумен Дмитрий Дибров. О своих чувствах он искренне рассказал в видеосюжете, который Кабо любезно показала Кудрявцева.
Он признался: "Она же была секс-символ. конечно, она была очень заметной и популярной в 90-ые. Видите, какая штука. Когда я увидел Олю, я уже был безнадежно влюблен. Я же вечно на ком-то женат…"
Отметим, речь шла о том времени, когда Дмитрий Дибров был женат во второй раз. К слову, сейчас телеведущий, лицо передачи "Кто хочет стать миллионером?" счастливо женат в четвертый раз и воспитывает троих малолетних сыновей.
После съемки шоу на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Кабо поделилась впечатлениями: "Решилась! И сделала! Честно скажу, долго думала — соглашаться или нет… В результате, ни о чем не пожалела) @leratv профессионально и деликатно вела разговор, расположила к себе улыбкой и заинтересованностью, вся команда @secretnamillion_ntv_official окружили меня своей заботой и уважением (@anya__sorokina_ 😘), мои любимые @chelyubeev_alex и @xxxxmaxxxx стояли на страже моей красоты, а @sashoulik оберегала мое спокойствие))) В результате, сложилась прекрасная команда талантливых созидателей) Всем спасибо 😊 и ВСЕМ СМОТРЕТЬ!"
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