Вскрылась связь Романа Абрамовича и Ольги Кабо

Заслуженной артистке России Ольге Кабо 50 лет. Свой возраст актриса не скрывает.

"Мне не стыдно за прожитые 50 лет", — заявила Ольга.

К тому же не секрет, что актриса выглядит гораздо моложе своих лет. При этом Кабо призналась, что не прибегала к помощи пластических хирургов. Она рассказала, что заботилась о лице с ранней юности.

Как только Ольга начала работать, а ее впервые позвали в кино, когда ей не было и 18 лет, она стала самостоятельной: родители много работали, и Кабо пришлось во все киноэкспедиции ездить одной, рассчитывать только на себя. Впрочем, в школу Ольга тоже успевала ходить. Она закончила учебное учреждение №232.

Актриса является одной из самых привлекательных артисток отечественного кинематографа. Мало кто знает, что в нее был влюблен популярный телеведущий, шоумен Дмитрий Дибров . О своих чувствах он искренне рассказал в видеосюжете, который Кабо любезно показала Кудрявцева.

Он признался: "Она же была секс-символ. конечно, она была очень заметной и популярной в 90-ые. Видите, какая штука. Когда я увидел Олю, я уже был безнадежно влюблен. Я же вечно на ком-то женат…"

Отметим, речь шла о том времени, когда Дмитрий Дибров был женат во второй раз. К слову, сейчас телеведущий, лицо передачи "Кто хочет стать миллионером?" счастливо женат в четвертый раз и воспитывает троих малолетних сыновей.