Маленький Саша Плющенко загадал желание в студии «Вечернего Урганта».
«Ровно год назад мы были здесь», — отметил Плющенко в студии Ивана Урганта, куда он пришел вместе с сыном Гном Гномычем и супругой Яной Рудковской. «Что ты хочешь пожелать себе в этом году?», — обратился ведущий к наследнику олимпийского чемпиона. Себе пятилетний Саша попросил мобильный телефон, для мамы духи, а папе — часы. Сам Ургант напомнил малышу, что еще в прошлом году он также загадывал желания и просил для мамы бриллианты. «Что-то у вас мама по нисходящей пошла», — с юмором отметил телеведущий, сравнивая бриллианты с духами. «Может поменяем подарки?» — предложила Рудковская сыну. «Нет, духи лучше!» — настоял на своем Гном Гномыч.. Помимо обсуждения новогодних сюрпризов Евгений Плющенко и Яна Рудковская рассказали о новой ледовой постановке «Лебединое озеро» по мотивам балета Петра Ильича Чайковского. Режиссером-постановщиком шоу выступил российский артист балета Сергей Филин. А сам Евгений будет выступать не только на льду, но и на паркете. На балетной сцене с олимпийским чемпионом появиться прима Большого театра Ольга Смирнова в окружении двадцати четырех балерин.
«Для меня, как одиночника это сложно. Но мы поставили. Это интересный опыт. Впервые я буду танцевать и впервые на паркете», — отметил Плющенко. В свою очередь, супруга олимпийского чемпиона уточнила, что они используют сразу две сцены, одна из которых паркетная, переходящая в лед. И у каждого есть дублеры. «Например Ольгу Смирнову на льду заменить Аделина Сотникова», — добавила Рудковская. Даже маленькому Саше Плющенко нашли дублера. Гном Гномыч будет играть роль маленького принца. «Который потом превратится в большого принца», — заметила супруга Евгения Плющенко, указывая на мужа.