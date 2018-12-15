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Меладзе спас фаворитку Шнурова на шоу «Голос» 

Дни.ру + ещё 2 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
14 декабря завершился второй этап "Нокаутов" седьмого сезона популярного телепректа Первого канала. Страсти на шоу "Голос" с каждым выпуском все больше накаляются.
Константин Меладзе впервые в этом сезоне воспользовался правом спасти подопечного из команды другого наставника. Судьба улыбнулась 23-летней Татьяне Шабановой — фаворитке Сергея Шнурова на шоу "Голос".
Из своей команды Меладзе оставил на музыкальном проекте 17-летнюю Софию Тарасову. Девушка исполнила композицию Тины Кароль "Ты отпусти", своим выступлением просто пленив зрителей.
Воспитанник Басты Константин Битеев немного опозорился на шоу "Голос", допустив неграмотность. "Кофе убежало. Как это "убежало"? Это что? Это как? Мы из Санкт-Петербурга, не позорьте наш город, пожалуйста" — высказался Сергей Шнуров после выступления Битеева.
Ани Лорак приняла решение оставить в проекте Амирхана Умаева. Участник великолепно исполнил хит Игоря Талькова "Я вернусь".
Получила путевку в четвертьфинал шоу "Голос" и Аннагазел Гокинаевой из команды Шнурова. Девушка спела "Розовый фламинго" Татьяны Овсиенко.
В свою очередь впечатлила зрителей и наставников своим выступлением и Дарья Шигина из команды Басты. Участница также прошла в следующий этап шоу "Голос".
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