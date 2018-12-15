Полина Гагарина серьезно заболела и молит о помощи

В разгар новогодних выступлений исполнительница сильно простудила горло. Теперь она просит поклонников помочь ей справится с болезнью.

В разгар новогодних выступлений исполнительница сильно простудила горло. Теперь она просит поклонников помочь ей справится с болезнью.

Полина Гагарина рассказала в своем Instagram, что сильно простудилась. Но болеть ей совсем некогда — практически каждый день до Нового года певица должна давать концерты. Поэтом она просит поклонников помочь ей быстрее вылечиться.

"Я заболела, а петь уже сегодня вечером. И завтра. И послезавтра. И без выходных", — написала звезда, попросил своих почитателей поделиться рецептами, как "вылечиться за 5 минут".

За несколько часов пост Гагариной набрал тысячи комментариев. Поклонники советовали певице как народные средства, так и наиболее действенные, по их мнению, медикаменты, которые можно купить в аптеке. Многие советовали все же обратиться к врачу, ведь со здоровьем не шутят.

Гагарина признается, что декабрь планировала усиленно работать, так как это самое "горячее" время для артистов. У нее запланировано участие в множестве концертов, съемки для обложек журналов. После напряженного праздничного графика певица хочет улететь на весь январь на любимые Мальдивы.