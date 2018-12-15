Дмитрий Нагиев признался, что ему одинаково тяжело смешить и вызывать слезы

Смешить зрителя и вызывать у него сострадание, заставляя плакать, одинаково тяжело, если делать это на высоком уровне. Такое мнение высказал в интервью корреспонденту ТАСС Дмитрий Нагиев , который находится в Нью-Йорке в рамках Недели российского кино.

Нагиев представляет два фильма: драматическую картину "Непрощенный" и комедию "Елки Последние". В обеих лентах он исполняет главные роли.

"Я вам не скажу, в каком амплуа мне легче, поскольку есть, наверное, какие-то самородки (я их не знаю), которым все легко дается. Я всегда стараюсь готовиться к выступлению и к роли, работать. Смешить зрителя патологически тяжело, вызывать сострадание так же тяжело, если это делается на высоком уровне, — признался Нагиев. — Я думаю, у меня где-то глубоко зиждется талант, но говорить, что где-то легче, где-то тяжелее, наверное, неправильно".

По словам актера, он не ставит перед собой цель специально продолжить карьеру в драматическом кино наподобие его роли в картине "Непрощенный" режиссера Сарика Андреасяна. "Я не могу сказать, что это задача номер один. Я хотел бы просто сниматься", — пояснил он.

"Я не наигрался, мне это нравится, и я хотел бы работать в хорошем материале. И в последнюю очередь я буду разбираться, что это: драма или комедия", — добавил Нагиев.

"Я очень замкнутый, стеснительный человек"

Он рассказал, что привычный зрителю образ комика, который постоянно разговаривает шутками, не свойственен ему вне публичной жизни. "Дома я стараюсь от этого отдыхать, но со мной нескучно. Это не значит, что я продолжаю постоянно балагурить (такой балагур — "оторви башку"), нет. Но я смею надеяться, что со мной нескучно", — сказал он.

"В плане отдыха я не люблю дальние поездки, перелеты по 12 часов на острова [по принципу] "Только там мы соединились и стали счастливы на эти 10 дней". Я считаю, что каждый день надо делать в меру своих обывательских сил красочным", — подчеркнул он.

Актер считает славу и популярность и грузом, и счастьем одновременно. "Это, безусловно, счастье, но которое может быть грузом. Я по жизни очень замкнутый, стеснительный человек, не люблю публичности. Поэтому многое, что я делаю на публике, — это саморисование и нахождение в некой маске", — признался шоумен.

"И я уже взрослый дядька, прошел внутри себя какие-то этапы. Наверняка, была и звездная болезнь, которая в силу воспитания не ярко выражалась", — продолжил он.

Режиссерских амбиций нет

Нагиев не планирует пробовать себя в профессии режиссера. "Стать режиссером мне предлагают последние лет шесть, местами даже уговаривают, — рассказал актер. — Я, наверное, слишком тщеславный человек, чтобы находиться с той стороны камеры".

При этом совмещать в кино сразу и режиссерскую, и актерскую работу собеседник агентства также никогда не предполагал: "Я, конечно, тщеславный, но не настолько".

Актер не заглядывает в далекое будущее, когда он может стать менее востребованным. "Я гоню от себя это", — сказал он.

"Я недавно задал своему папе вопрос (а ему уже под 80 лет): "Ты задумывался когда-нибудь о смерти?" "Будешь смеяться, — ответил он, — но никогда. Кто-то, может, думает, как бы он хотел умереть, а я тебе скажу — я никак не хотел бы умереть", — поведал Нагиев.

"Это замечательный ответ: любые мысли могут превратиться в установку, которой ты начнешь следовать, поэтому я не хочу, — отметил Нагиев. — Я мало чего боюсь, потому что долго занимался айкидо и стараюсь плыть по течению жизни, не хочу размышлять, что я буду делать. Но и то, что я скоро уйду в тираж, мне говорят последние 20 лет, начиная с радио. Хотя я пытаюсь делать, пробовать себя чуть— чуть в разные стороны".

Фонд ради помощи, а не для пиара

В 2012 году официально зарегистрирован благотворительный фонд "Анна", которым руководит Нагиев. О нем широкой публике известно немного. "Я не отношусь к тем артистам, которые за счет фондов поднимают свою популярность, — сказал актер. — Я пока даже не разобрался, как мне быть".

"С одной стороны, мы [те, кто, учредил этот фонд] помогаем детям, людям. С другой стороны, я очень стесняюсь говорить, что имею отношение к фонду", — признался Нагиев.

"Для меня, внутри меня многие фонды перестали существовать, когда я увидел, что артисты ездят к детям в больницы с телевизионными камерами, — пояснил он. — Я понимаю, для чего человек это делает — в первую очередь, для себя. И для меня такие артисты, такие поступки перестают существовать".

"Я это делаю ради помощи. Пускай помогу меньшему количеству людей из-за того, что не пиарю свой фонд. Зато мне не будет совестно, что я где-то хайпанул именно за счет детского фонда", — сказал артист.

"Основная наша помощь — детям. И это не только финансы. На каждый праздник мы пытаемся собирать игрушки, помогаем операциями, кому-то помогаем существовать, имея в виду то ужасное состояние, в котором они оказались", — рассказал Нагиев.

Основные задачи фонда "Анна", как сказано на его сайте, — поддержка многодетных семей, детских домов, приютов. Сотрудники благотворительной организации занимаются также поисками талантливых детей из социально незащищенных слоев общества, оказывая содействие их образованию.