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«На бутылку не хватает?» — Собчак сцепилась с журналистами 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Словесная перепалка знаменитости произошла с сотрудниками Telegram-канала "Антиглянец". Поводом для ссоры стала персона медиа-мэтра Тины Канделаки.
В Telegram Собчак пишет под ником Кровавая барыня. Началось с того, что Ксения задала представителям канала вопрос.
"Дорогой Антиглянец, вы мне так нравитесь, но скажите, пожалуйста, сколько вы получили от госпожи Канделаки за безмерную похвалу в ее адрес?", — поинтересовалась теледива. "Дорогая Ксения Анатольевна, Тина не то, что ни копейки, к сожалению, не платит, она даже в долг до зарплаты не дает! Но мы не в обиде! Мы ж с вами, к счастью, теперь не в ACMG (международная медиа группа, издательский дом — прим. ред.), наконец, заживем богато", — последовал ответ.
Не такого объяснения, видимо, ожидала знаменитость. Ее явно разозлила реплика оппонента. "Вам на бутылку, что ли опять не хватает?" — нагрубила Ксения журналистам.
Отметим, что проект "Антиглянец" в Telegram — детище журнала SNC, главным редактором которого была Ксения Собчак. Она занимала эту должность с лета 2012 года по декабрь 2014-го. На этом посту ее сменила Наталья Архангельская, в прошлом заместитель главного редактора журнала Tatler.
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