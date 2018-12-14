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Евгений Петросян удивил фанатов сменой имиджа 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Юморист Евгений Петросян отправился в большой тур по Германии. Перед вылетом в Ганновер он сделал снимок в аэропорту, после публикации поклонники убедились, что развод артисту пошел на пользу.
Стоит также отметить, что Евгений изменил свой имидж. Вместо строгих костюмов теперь он выбирает стиль casual. Кроме того, звезда хвастается перед поклонниками новой прической, а иногда позволяет себе ходить с небольшой щетиной.
Новый снимок Евгения восхитил подписчиков Instagram, которые подметили, что сейчас он выглядит так, будто бы помолодел лет на 20.
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