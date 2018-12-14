Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров подарил Ольге Бузовой шикарный букет роз. Девушка поделилась фотогрфией с цветами со своими подписчиками в Instagram.
На днях Бузова побывала в своём родном городе Санкт-Петербурге с концертом. По возвращению в отель после выступления её ждал приятный сюрприз — букет цветов от Сергея Шнурова. Певец лично принёс розы и попросил администраторов передать их Ольге, сообщает Life.ru
Певица была поражена таким подарком, но не забыла поблагодарить Шнурова за презент в своих соцсетях.
Мотивы поступка неизвестны. Поклонники Бузовой теперь гадают, что это было: признаки нового романа или зрительское признание.
На днях новую жену Шнурова Ольгу Абрамову заподозрили в том, что она сократила зарплаты участникам группы «Ленинград». Девушка сама занялась финансовыми делами коллектива. В результате предложила мужу урезать музыкантам зарплату вдвое, а некоторых и вовсе уволить.