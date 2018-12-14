Бузова похвасталась букетом роз от Шнурова

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров подарил Ольге Бузовой шикарный букет роз. Девушка поделилась фотогрфией с цветами со своими подписчиками в Instagram.

Певица была поражена таким подарком, но не забыла поблагодарить Шнурова за презент в своих соцсетях.

Мотивы поступка неизвестны. Поклонники Бузовой теперь гадают, что это было: признаки нового романа или зрительское признание.