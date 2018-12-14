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Сын Бари Алибасова рассказал, почему пропустил свадьбу отца 

Рамблер + ещё 3 49 минут назад
Фото: ТАСС
Сын продюсера группы «На-на» Бари Алибасова рассказал, почему он не пришел на бракосочетание отца с Лидией Федосеевой-Шукшиной.
В эфире программы «Пусть говорят» Бари Алибасов-младший рассказал, что в тот день отводил беременную супругу к врачу.
Как сообщает StarHit, на тайной свадьбе Федосеевой-Шукшиной и Алибасова не было и дочерей актрисы Марии и Ольги.
Как объяснил сам Алибасов, их бракосочетание было спонтанным, а в ЗАГСе они оказались в качестве свидетелей на свадьбе близких друзей.
«Предложение руки и сердца Лидии Федосеевой-Шукшиной я сделал накануне нашего бракосочетания. На следующий день мы взяли с собой паспорта в ЗАГС и зарегистрировали отношения», — рассказал продюсер.
При этом многие не верят в союз двух знаменитостей, чьи отношения длятся уже 20 лет. Бывшая супруга Алибасова Виктория Максимова утверждает, что Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной лишь потому, что хочет помочь ей избежать дома престарелых, куда ее якобы могут отправить дочери.
Подруга Алибасова Марият Мухина считает, что из-за сложных отношений в семье Шукшиной молодоженам грозит опасность.
«Я опасаюсь за безопасность Лидии Федосеевой-Шукшиной. Я рассуждаю как врач: ее дочери могут подсунуть матери какие-нибудь лекарственные средства, которые могут впоследствии негативно сказаться на здоровье актрисы. Я боюсь за Бари», — сказала Мухина в эфире программы.
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