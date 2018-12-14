Сын Бари Алибасова рассказал, почему пропустил свадьбу отца

Сын продюсера группы «На-на» Бари Алибасова рассказал, почему он не пришел на бракосочетание отца с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

В эфире программы «Пусть говорят» Бари Алибасов-младший рассказал, что в тот день отводил беременную супругу к врачу.

Как сообщает StarHit, на тайной свадьбе Федосеевой-Шукшиной и Алибасова не было и дочерей актрисы Марии и Ольги.

Как объяснил сам Алибасов, их бракосочетание было спонтанным, а в ЗАГСе они оказались в качестве свидетелей на свадьбе близких друзей.

«Предложение руки и сердца Лидии Федосеевой-Шукшиной я сделал накануне нашего бракосочетания. На следующий день мы взяли с собой паспорта в ЗАГС и зарегистрировали отношения», — рассказал продюсер.

При этом многие не верят в союз двух знаменитостей, чьи отношения длятся уже 20 лет. Бывшая супруга Алибасова Виктория Максимова утверждает, что Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной лишь потому, что хочет помочь ей избежать дома престарелых, куда ее якобы могут отправить дочери.

Подруга Алибасова Марият Мухина считает, что из-за сложных отношений в семье Шукшиной молодоженам грозит опасность.