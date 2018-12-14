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Главный Новогодний концерт пройдет 16 декабря 

Партнерский материал 44 минуты назад
Фото: предоставлено организатором
16 декабря в «Олимпийском» состоится самое масштабное событие предпраздничного сезона — «Главный новогодний концерт», телеверсию которого зрители смогут увидеть на Первом канале.
80 самых самых известных и любимых артистов страны на сцене и около 19 000 тысяч зрителей в зале. За два года своего существования «Главный новогодний концерт» стал таким же популярным, как и «Песня года». По аналитическим данным билетного оператора Ponominalu.ru, именно эти два шоу стали самыми продаваемыми в декабре 2018 года.
предоставлено организатором
Оригинальная концепция проекта принадлежит продюсерской компании «Гамаюн продакшн», на счету которой успешные проекты «О чем поют мужчины», концерт Монтсеррат Кабалье и другие концерты.
предоставлено организатором
Идея объединить артистов самых разных, даже полярных друг другу, жанров в дуэты превратилась в тренд, а у «Главного новогоднего концерта» даже появились двойники.
В этом году количество артистов-участников увеличилось почти на треть и зрителей ждёт почти четырехчасовое шоу!
предоставлено организатором
Популярные артисты споют дуэтом, чтобы снова удивить публику!
Григорий Лепс и Юрий Антонов, Филипп Киркоров и Егор Крид, Дима Билан и Полина Гагарина, Вера Брежнева и Артур Пирожков, Artik&Asti и Витас, Елена Темникова и Iowa, Ани Лорак и Эмин, Валерия и Алсу, Лариса Долина и Юлия Савичева, Uma2rman и Юлианна Караулова, Елена Ваенга и Тамара Гвердцители, а также Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, A’Studio, Лолита, Дмитрий Маликов, Александр Панайотов, Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Наталья Подольская, Стас Михайлов.
16 декабря, Главный новогодний концерт, СК «Олимпийский», начало в 18.00
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