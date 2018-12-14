Главный Новогодний концерт пройдет 16 декабря

16 декабря в «Олимпийском» состоится самое масштабное событие предпраздничного сезона — «Главный новогодний концерт», телеверсию которого зрители смогут увидеть на Первом канале.

80 самых самых известных и любимых артистов страны на сцене и около 19 000 тысяч зрителей в зале. За два года своего существования «Главный новогодний концерт» стал таким же популярным, как и «Песня года». По аналитическим данным билетного оператора Ponominalu.ru , именно эти два шоу стали самыми продаваемыми в декабре 2018 года.

предоставлено организатором

Оригинальная концепция проекта принадлежит продюсерской компании «Гамаюн продакшн», на счету которой успешные проекты «О чем поют мужчины», концерт Монтсеррат Кабалье и другие концерты.

предоставлено организатором

Идея объединить артистов самых разных, даже полярных друг другу, жанров в дуэты превратилась в тренд, а у «Главного новогоднего концерта» даже появились двойники.

В этом году количество артистов-участников увеличилось почти на треть и зрителей ждёт почти четырехчасовое шоу!

предоставлено организатором

Популярные артисты споют дуэтом, чтобы снова удивить публику!

16 декабря, Главный новогодний концерт, СК «Олимпийский», начало в 18.00