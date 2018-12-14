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DM: в Лондоне ограбили дома Пола Маккартни 

ТАСС + ещё 10 2 часа назад
Фото: Reuters
Британская полиция расследует ограбление лондонского дома стоимостью £10 млн ($12,6 млн) бывшего участника группы The Beatles Пола Маккартни. Это преступление, как информирует в пятницу газета The Daily Mail, совершено за несколько дней до его концерта в Ливерпуле в рамках британского этапа мирового турне Freshen Up.
Турне стартовало 17 сентября четырьмя выступлениями Маккартни в Канаде. Скотленд-Ярд подтвердил, что офицеры полиции прибыли в минувшую пятницу в столичный район Сент-Джонс-Вуд "на нескольких автомашинах после вызова об ограблении и обнаружили следы взлома". О похищенном не сообщается.
Официальный представитель Маккартни отказался сообщить, находился ли он или его супруга Нэнси Шевелл в доме в момент ограбления, совершенного в 18:20 местного времени (21:20 мск).
Согласно информации лондонской полиции, арестов в связи со взломом пока не произведено.
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