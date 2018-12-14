DM: в Лондоне ограбили дома Пола Маккартни

Турне стартовало 17 сентября четырьмя выступлениями Маккартни в Канаде. Скотленд-Ярд подтвердил, что офицеры полиции прибыли в минувшую пятницу в столичный район Сент-Джонс-Вуд "на нескольких автомашинах после вызова об ограблении и обнаружили следы взлома". О похищенном не сообщается.

Официальный представитель Маккартни отказался сообщить, находился ли он или его супруга Нэнси Шевелл в доме в момент ограбления, совершенного в 18:20 местного времени (21:20 мск).

Согласно информации лондонской полиции, арестов в связи со взломом пока не произведено.