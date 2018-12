Британская полиция расследует ограбление лондонского дома стоимостью £10 млн ($12,6 млн) бывшего участника группы The Beatles Пола Маккартни . Это преступление, как информирует в пятницу газета The Daily Mail , совершено за несколько дней до его концерта в Ливерпуле в рамках британского этапа мирового турне Freshen Up.