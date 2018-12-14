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Полиция поймала угрожавшего Дробышу вымогателя 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали человека, угрожавшего поджечь машину продюсера Виктора Дробыша. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.
По данным канала, злоумышленника задержали в Самаре. Он стал фигурантом уголовного дела. Мужчина ранее был судим за аналогичное преступление.
Также канал опубликовал видеообращение Дробыша к правоохранителям.
«Я восхищен вашей работой, я искренне на себе ощутил, как вы можете работать. Я действительно теперь буду хвалить вас, я ценю вас. <…> Я теперь чувствую, что моя полиция меня бережет», — заявил он.
Ранее издание Super сообщило, что в продюсерский центр Дробыша позвонил неизвестный мужчина, заявивший, что его «фирме» поступил «заказ» на продюсера. Он заявил, что оставит Дробыша в покое за 50 тысяч рублей.
Через некоторое время машину продюсера, припаркованную возле «Крокус Сити Холла», оцепила полиция из-за сообщений о поджоге.
Сам Дробыш рассказал Super, что похожие звонки с угрозами поступали актрисе Настасье Самбурской.
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