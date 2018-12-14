Полиция поймала угрожавшего Дробышу вымогателя

Полицейские задержали человека, угрожавшего поджечь машину продюсера Виктора Дробыша . Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

По данным канала, злоумышленника задержали в Самаре . Он стал фигурантом уголовного дела. Мужчина ранее был судим за аналогичное преступление.

Также канал опубликовал видеообращение Дробыша к правоохранителям.

«Я восхищен вашей работой, я искренне на себе ощутил, как вы можете работать. Я действительно теперь буду хвалить вас, я ценю вас. <…> Я теперь чувствую, что моя полиция меня бережет», — заявил он.

Ранее издание Super сообщило, что в продюсерский центр Дробыша позвонил неизвестный мужчина, заявивший, что его «фирме» поступил «заказ» на продюсера. Он заявил, что оставит Дробыша в покое за 50 тысяч рублей.

Через некоторое время машину продюсера, припаркованную возле «Крокус Сити Холла», оцепила полиция из-за сообщений о поджоге.