Райкин отреагировал на ситуацию с назвавшим зрителей быдлом Гайдуляном

Райкин обратил внимание на то, что артиста довели пьяные зрители.

"Раньше у нас такое тоже случалось, но в нынешнее время это крайне редко. Наши билетеры внимательно следят за тем, чтобы все зрители приходили в достойном виде", — рассказал худрук о фильтрации публики изданию Daily Storm.

При этом оценивать сам жест артиста он отказался.

"Но про самого артиста боюсь что-то говорить. Тут надо разбираться, спокойно и без лишней шумихи", — сказал он.

Ранее организаторы встали на защиту звезды "Универа".