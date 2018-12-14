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Райкин отреагировал на ситуацию с назвавшим зрителей быдлом Гайдуляном 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Худрук московского театра "Сатирикон" Константин Райкин прокомментировал случай в Петропавловске-Камчатском, когда звезда сериала "Универ" Андрей Гайдулян со сцены назвал мешавших ему играть зрителей быдлом.
Райкин обратил внимание на то, что артиста довели пьяные зрители.
"Раньше у нас такое тоже случалось, но в нынешнее время это крайне редко. Наши билетеры внимательно следят за тем, чтобы все зрители приходили в достойном виде", — рассказал худрук о фильтрации публики изданию Daily Storm.
При этом оценивать сам жест артиста он отказался.
"Но про самого артиста боюсь что-то говорить. Тут надо разбираться, спокойно и без лишней шумихи", — сказал он.
Ранее организаторы встали на защиту звезды "Универа".
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