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Настасья Самбурская показала фото с обнаженным Даниилом Страховым 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: @samburskaya
Актриса показала поклонникам кадр со спектакля «Макбет».
Актриса и блогер Настасья Самбурская выложила в своем аккаунте в Instagram фото с актером Даниилом Страховым. В кадре они стоят в обнимку на театральной сцене, и Страхов обнажен до пояса.
«До завтра, любимый зритель! «Макбет», — написала Сабурская в подписи к своему посту.
При этом, в кадре Страхов с перепачканным чем-то красным лицом, на что сразу обратили внимание подписчики. Кроме того, многие поклонники отметили хорошую игру Самбурской.
«Спектакль превосходный! До мурашек пробили Ваши слова и эмоции! Огромное спасибо за спектакль!», «Вы, с Даней очень талантливы! У вас все получится!», «Анастасия, какое лицо! Потрясающе! Браво!», — написали поклонники в комментариях к публикации Самбурской.
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