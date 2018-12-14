Актриса показала поклонникам кадр со спектакля «Макбет».
Актриса и блогер Настасья Самбурская выложила в своем аккаунте в Instagram фото с актером Даниилом Страховым. В кадре они стоят в обнимку на театральной сцене, и Страхов обнажен до пояса.
«До завтра, любимый зритель! «Макбет», — написала Сабурская в подписи к своему посту.
При этом, в кадре Страхов с перепачканным чем-то красным лицом, на что сразу обратили внимание подписчики. Кроме того, многие поклонники отметили хорошую игру Самбурской.
«Спектакль превосходный! До мурашек пробили Ваши слова и эмоции! Огромное спасибо за спектакль!», «Вы, с Даней очень талантливы! У вас все получится!», «Анастасия, какое лицо! Потрясающе! Браво!», — написали поклонники в комментариях к публикации Самбурской.