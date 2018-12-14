Настасья Самбурская показала фото с обнаженным Даниилом Страховым

Актриса показала поклонникам кадр со спектакля «Макбет».

Актриса и блогер Настасья Самбурская выложила в своем аккаунте в Instagram фото с актером Даниилом Страховым . В кадре они стоят в обнимку на театральной сцене, и Страхов обнажен до пояса.

«До завтра, любимый зритель! «Макбет», — написала Сабурская в подписи к своему посту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 13 Дек 2018 в 10:39 PST При этом, в кадре Страхов с перепачканным чем-то красным лицом, на что сразу обратили внимание подписчики. Кроме того, многие поклонники отметили хорошую игру Самбурской.

«Спектакль превосходный! До мурашек пробили Ваши слова и эмоции! Огромное спасибо за спектакль!», «Вы, с Даней очень талантливы! У вас все получится!», «Анастасия, какое лицо! Потрясающе! Браво!», — написали поклонники в комментариях к публикации Самбурской.