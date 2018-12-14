В США умерла певица Нэнси Уилсон

Американская певица Нэнси Уилсон, трижды лауреат престижной музыкальной премии "Грэмми", скончалась в США в возрасте 81 года, сообщает газета Washington Post со ссылкой на менеджера исполнительницы.

Уилсон ушла из жизни в своем доме в городе Пиониртаун, штат Калифорния. Менеджер певицы Девра Холл Леви подтвердила ее кончину, но причину смерти не сообщила.

Как отмечает издание, Уилсон начала свою карьеру в середине 50-х годов прошлого столетия. Она приобрела известность прежде всего как джазовая певица, однако работала во многих жанрах, в том числе соул, ритм-н-блюз, госпел. За свою карьеру певица записала несколько десятков альбомов и трижды становилась лауреатом престижной музыкальной премии "Грэмми". В 1964 году она была отмечена организаторами премии за песню How Glad I Am, которую признали "лучшей записью в жанре ритм-н-блюз". В 2005 и 2007 годах певица получила награду в номинации "лучший джазовый вокальный альбом" за пластинки R. S. V. P. (Rare Songs, Very Personal) и Turned to Blue.