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В США умерла певица Нэнси Уилсон 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Американская певица Нэнси Уилсон, трижды лауреат престижной музыкальной премии "Грэмми", скончалась в США в возрасте 81 года, сообщает газета Washington Post со ссылкой на менеджера исполнительницы.
Уилсон ушла из жизни в своем доме в городе Пиониртаун, штат Калифорния. Менеджер певицы Девра Холл Леви подтвердила ее кончину, но причину смерти не сообщила.
Как отмечает издание, Уилсон начала свою карьеру в середине 50-х годов прошлого столетия. Она приобрела известность прежде всего как джазовая певица, однако работала во многих жанрах, в том числе соул, ритм-н-блюз, госпел. За свою карьеру певица записала несколько десятков альбомов и трижды становилась лауреатом престижной музыкальной премии "Грэмми". В 1964 году она была отмечена организаторами премии за песню How Glad I Am, которую признали "лучшей записью в жанре ритм-н-блюз". В 2005 и 2007 годах певица получила награду в номинации "лучший джазовый вокальный альбом" за пластинки R. S. V. P. (Rare Songs, Very Personal) и Turned to Blue.
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