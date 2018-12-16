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Дублер Миллы Йовович требует деньги за свою руку 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Capcom Company
Актриса и каскадёр Оливия Джексон, потерявшая свою руку на съёмках шестой части фильма «Обитель зла», требует $2 млн 700тыс.
Заявление о выплате компенсации она подала в суд.
35-летняя актриса считает, что в её нетрудоспособности виновны режиссер и продюсер художественного фильма. По её словам, ранее в Великобритании она зарабатывала 20 тысяч фунтов стерлингов в месяц.
Несчастный случай произошёл в 2015 году в южноафриканском Йоханнесбурге. После неудачного трюка с мотоциклом девушка на огромной скорости въехала в камеру, которую не успели поднять в необходимое время. Женщина впала в кому и 17 дней не приходила в сознание.
У актрисы диагностировали отёк головного мозга, перерезанную жизненно важную артерию на шее, вывих плеча и многочисленные переломы.
Тем временем, оператор крана камеры сообщил, что трагедии можно было бы избежать, если бы Джексон вовремя нажала на тормоз.
Дело о компенсациях суд рассмотрит в январе 2019 года.
Ранее сообщалось, что лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии стала картина «Холодная война» режиссера Павла Павликовского, писал News.ru.
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