Американская актриса Сондра Локк скончалась в своём доме в Лос-Анджелесе в возрасте 74 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что она умерла от сердечного приступа, вызванного осложнениями в результате онкологических заболеваний.
Локк дебютировала в фильме «Сердце — одинокий охотник». За эту работу она была номинирована на премию «Оскар».
Актриса снялась в шести фильмах с американских актёром Клинтом Иствудом.
Ранее сообщалось, что американский актёр Филип Боско скончался в возрасте 88 лет.