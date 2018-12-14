Умерла американская актриса Сондра Локк

Американская актриса Сондра Локк скончалась в своём доме в Лос-Анджелесе в возрасте 74 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что она умерла от сердечного приступа, вызванного осложнениями в результате онкологических заболеваний.

Локк дебютировала в фильме «Сердце — одинокий охотник». За эту работу она была номинирована на премию «Оскар».

Актриса снялась в шести фильмах с американских актёром Клинтом Иствудом