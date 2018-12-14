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Умерла американская актриса Сондра Локк 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Американская актриса Сондра Локк скончалась в своём доме в Лос-Анджелесе в возрасте 74 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что она умерла от сердечного приступа, вызванного осложнениями в результате онкологических заболеваний.
Локк дебютировала в фильме «Сердце — одинокий охотник». За эту работу она была номинирована на премию «Оскар».
Актриса снялась в шести фильмах с американских актёром Клинтом Иствудом.
Ранее сообщалось, что американский актёр Филип Боско скончался в возрасте 88 лет.
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